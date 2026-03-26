Минтақадаги сув танқислигини ҳал қилиш учун МО мамлакатлари умумий манфаатларга эътибор қаратишлари керак — эксперт
ТASHKENT. Кazinform - Минтақадаги сув танқислиги муаммосини ҳал қилиш учун давлатлар фақат шахсий манфаатларга асосланган ёндашувдан воз кечишлари ва умумий манфаатларга эътибор қаратишлари керак. Бу фикрни "Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти" Миллий тадқиқот университети кафедра мудири Илҳом Бегматов билдирди, у Тошкентдаги Water week форуми доирасида Кazinform мухбирига интервю берди.
— Бизнинг минтақамизга бешта давлат ва Марказий Осиёнинг сув ресурсларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган Афғонистон киради. Шу билан бирга, барчамизда битта умумий муаммо бор — сув танқислиги. Аввало, юқори ҳаво ҳарорати бунга салбий таъсир кўрсатмоқда. Сўнгги 100 йил ичида иқлим +1,5 ° C га ўзгарди. Бу инсоният учун хавфли чегара эмас. Бироқ, бу музликларнинг эришига, сув ресурсларининг камайишига ва ёғингарчиликнинг камайишига олиб келади. Шунга кўра, барқарор ҳосил олиш учун Марказий Осиё минтақаси бўйлаб сунъий суғориш усулларини жорий этиш зарур. Масалан, бугунги кунда Ўзбекистонда 4,3 миллион гектар суғориладиган ер мавжуд. Мамлакатимиз йилига 51-53 миллиард кубометр сувдан фойдаланади. Ушбу ҳажмнинг қарийб 91 фоизи қишлоқ хўжалиги соҳасига йўналтирилади, — деди эксперт.
Илҳом Бегматовнинг сўзларига кўра, Ўзбекистондаги суғориладиган ерларнинг 53 фоизи насос станциялари орқали сув билан таъминланади. Бу эса, ўз навбатида, ускуналарни ишлатиш учун энергия харажатларини оширади.
— Кенг кўламда ҳал қилиниши керак бўлган яна бир муҳим муаммо — бу ерларнинг шўрланиши. Ўзбекистонда суғориладиган ерларнинг қарийб 46 фоизи турли даражадаги шўрланишни бошдан кечирмоқда. Шунинг учун, ҳозирги вақтда Марказий Осиё мамлакатлари сув танқислиги муаммосини ҳал қилиш учун фақат шахсий манфаатларга асосланган ёндашувдан воз кечишлари ва умумий манфаатларга эътибор қаратишлари керак, — деб ҳисоблайди Илҳом Бегматов.
Унинг таъкидлашича, Water week халқаро форуми бу йўналишдаги самарали таклифларни муҳокама қилиш учун ажралмас платформа ҳисобланади. Мутахассиснинг фикрича, агар фермерлар исрофгарчиликка йўл қўймасалар, юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин.
– Биз ҳозирги вазиятга мослашишимиз керак. Сув йилдан-йилга кўпаймайди. Шунинг учун Марказий Осиё давлатлари учун конструктив сиёсат юритиш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича биргаликда ишлаш муҳимдир, — дея хулоса қилди профессор Илҳом Бегматов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон-Ўзбекистон: минтақавий сув муаммолари дўстона ечим топмоқда.