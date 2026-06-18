Минглаб қозоғистонлик жуфтликлар 26.06.2026 санасига никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун ариза берди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда машҳур сана — 2026 йил 26 июнь кунига никоҳни давлат рўйхатидан ўтказиш учун аризалар қабул қилиш якунланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Фуқаролар учун ҳукумат давлат корпорациясининг расмий Telegram канали маълумотига кўра, аризаларни қабул қилиш 11 июнда тугатилган.
Анъанага кўра, рақамларнинг ноодатий уйғунлигига эга саналар бўлажак турмуш қурмоқчи бўлганлар орасида катта қизиқиш уйғотади.
Энг кўп — 830 та ариза Алмати шаҳри аҳолисидан келиб тушган. Астанада никоҳни рўйхатдан ўтказиш учун 740 та, Чимкентда эса 141 та ариза қабул қилинган.
Давлат корпорациясида таъкидланишича, чиройли саналар никоҳ қуришни режалаштираётган қозоғистонликлар орасида ҳамон машҳур бўлиб қоляпти ва ҳар йили янги турмуш қурмоқчи бўлган жуфтликлар эътиборини жалб этади.