    11:09, 06 Август 2025 | GMT +5

    Миллий статистика бюроси: Қозоғистонда ғалла йиғиш машиналари ишлаб чиқариш кўпайди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ғалла йиғиш машиналари ишлаб чиқариш сезиларли даражада ошди, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.

    крупный красно-черный комбайн для сельского хозяйства ауыл шаруашылығына арналған ірі қызыл және қара комбайн
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    “2025 йилнинг биринчи ярмида мамлакатимизда 449 дона ғалла ўриш комбайнлари ишлаб чиқарилди. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 65,7 фоизга кўпдир”, — дейилади хабарда.

    Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги учун тракторлар ишлаб чиқариш ҳам 39,3 фоизга ошди. Ҳисобот даврида 3915 дона трактор ишлаб чиқарилди.

    Бюро маълумотларига кўра, январь-май ойларида Қозоғистон бозорида маҳаллий тракторларнинг улуши 46,7 фоизни ташкил этган.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
