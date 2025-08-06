11:09, 06 Август 2025 | GMT +5
Миллий статистика бюроси: Қозоғистонда ғалла йиғиш машиналари ишлаб чиқариш кўпайди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда ғалла йиғиш машиналари ишлаб чиқариш сезиларли даражада ошди, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
“2025 йилнинг биринчи ярмида мамлакатимизда 449 дона ғалла ўриш комбайнлари ишлаб чиқарилди. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 65,7 фоизга кўпдир”, — дейилади хабарда.
Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги учун тракторлар ишлаб чиқариш ҳам 39,3 фоизга ошди. Ҳисобот даврида 3915 дона трактор ишлаб чиқарилди.
Бюро маълумотларига кўра, январь-май ойларида Қозоғистон бозорида маҳаллий тракторларнинг улуши 46,7 фоизни ташкил этган.