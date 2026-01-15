Миллий қурултой жамиятни очиқ фикр алмашишда бирлаштириш платформасига айланди — Ғазиз Абишев
ASTANА. Кazinform — Миллий қурултой стратегик масалаларни кенг кўламда муҳокама қилиш имконини берувчи самарали мулоқот платформасига айланди. Бу ҳақда сиёсий шарҳловчи, Миллий қурултой аъзоси Ғазиз Абишев айтди.
Унинг сўзларига кўра, сиёсатшуносликда "маслаҳат демократияси" деб аталадиган тушунча мавжуд. Бу жамиятнинг турли гуруҳларини сиёсий рақобатдан ташқарида мамлакат ривожланиши билан боғлиқ муҳим қарорларни муҳокама қилишга жалб қиладиган механизмдир.
— Бундай маслаҳат институтлари кўплаб мамлакатларда мавжуд. Масалан, Францияда Иқтисодий ва ижтимоий кенгаш, Россияда Жамоатчилик палатаси, Қирғизистонда қурултой ёки Канадада шунга ўхшаш тузилмалар. Қонун чиқарувчи органлар партия интизоми ва сиёсий рақобат устида ишлаганлиги сабабли, уларда маълум "сиёсий ўйин қоидалари" шакллантирилган. Ваколатли ҳокимиятга эга бўлмаган маслаҳат платформалари фикр алмашиш эркинлигини таъминлайди ва жамиятдаги турли гуруҳларни бир-бирига яқинлаштиради, — деди Ғазиз Абишев.
Экспертнинг фикрича, Қозоғистондаги Миллий қурултой айнан шу вазифани бажаради.
Унинг таъкидлашича, Миллий қурултой Давлат раҳбарининг халққа Мурожаатномалари, Қозоғистон халқи Ассамблеяси сессиялари ва партия съездлари форматлари орасида алоҳида ўрин тутади.
— Қурултой тарихий аҳамиятга эга. Қурултой — бутун мамлакат вакиллари тўпланадиган платформа. Айнан шу ерда Президент мамлакатни ривожлантириш бўйича стратегик ташаббусларини тўғридан-тўғри эълон қилиши мумкин, — деди у.
У бўлажак Қурултой сессиясида сиёсий ислоҳотлар каби кенг кўламли масалалар муҳокама қилиниши мумкинлигини истисно қилмайди.
— Кўпчилик фақат пленар мажлис ва Президентнинг нутқини кўради. Бироқ, ундан олдин икки кунлик секция ишлари бўлиб ўтади. Ҳудудлардан келган делегатлар ҳеч қандай чекловларсиз очиқ микрофон форматида фикр алмашадилар. Бундай мазмунли муҳокамалар давомида жамоатчилик консенсуси (музокаралар давомида овоз беришсиз ҳар қандай масала бўйича умумий қарор — таҳр.) шаклланади. Ҳатто Парламент ислоҳоти варианти ҳам ушбу платформада ҳал қилиниши мумкин, — деди сиёсатшунос.
Эслатиб ўтамиз, Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши 20 январь куни Қизилўрдада бўлиб ўтади.