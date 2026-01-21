OZ
    Миллий карго-компаниясини яратиш лойиҳаси қайта кўриб чиқилади

    ASTANA. Kazinform – ҚР Бош вазир Олжас Бектенов Транспорт вазирлигига бир ҳафта ичида миллий карго-юк ташувчи фаолиятини такомиллаштириш бўйича аниқ таклифлар ишлаб чиқишни топширди.

    жүк тасымалы
    Фото: Gov.kz

    “Транспорт вазирлигига “Самруқ-Қазна” жамғармаси билан биргаликда бир ҳафта ичида янги халқаро рейсларни йўлга қўйиш ва миллий карго-юк ташувчининг кейинги фаолияти бўйича аниқ таклифларни тақдим этишни топшираман”, — деди у.

    Олжас Бектенов Транспорт ва Энергетика вазирликларига «Қазмұнайгаз» компанияси билан биргаликда авиация ёқилғиси нархини тартибга солишни буюрди.

    “Темир йўл соҳасида бу йил “Қизилжар — Мўйинти”, “Дарбаза — Мақтаарал”, “Олтинкўл — Жетиген” ва “Жезқазған — Саксовул” лойиҳаларини якунлаш зарур”, — деди Бош вазир.

