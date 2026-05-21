Миллий банк тўлов операцияларида фирибгарликка қарши курашиш учун янги кодлар ва чораларни жорий этди
ASTANA. Кazinform — Қозоғистон Миллий банки тўловлар ва мобил ўтказмалар учун янги қоидаларни ишлаб чиқди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Тегишли қарор лойиҳаси Ashyq НҲА порталида эълон қилинди ва 5 июнга қадар жамоатчилик муҳокамаси учун очиқ.
Ҳужжатга кўра, тўлов манзиллари кодлари рўйхати кенгайтирилади ва янги кодлар жорий этилади. Хусусан, якка тартибдаги тадбиркорларга "332" кодидан фойдаланишга рухсат берилади. Миллий рақамли валюта билан операциялар учун "196", "197", "198" ва "199" каби индивидуал кодлар тақдим этилади.
Бундан ташқари, мақсадли жамғармалар бўйича тўловлар учун "113" ва "114" кодларидан кенг фойдаланиш таклиф қилинмоқда. Бу маблағларнинг хавфсизлигини таъминлайди ва ваколатли операторлар ва банклар ўртасидаги ўтказмалар пайтида учинчи шахслар томонидан ундириб олинишидан ҳимоя қилади.
Миллий банк шунингдек, банклараро тўлов карталари тизимининг ишлаш қоидаларини янгилашни режалаштирмоқда. Ўзгаришлар гаровдан фойдаланиш тартиби, "овердрафт" шаклида кредит бериш шартлари, шунингдек, «KASE» клиринг марказининг ҳисоб-китоб тизимидаги ролига тегишли.
Бундан ташқари, банклар ўртасида фирибгарликка қарши тизимни кучайтириш мақсадида банклараро мобил тўлов тизимига ўзгартиришлар киритилади. Тўлов хабарларида ишлатиладиган маълумотлар рўйхати аниқлаштирилади ва банклар ўртасида алмашинадиган маълумотлар мазмунига қўшимча талаблар қўйилади.
Миллий банк вакиллари ушбу лойиҳани Қозоғистон Конституцияси ва Рақамли кодексига мувофиқлаштириш мақсадида таҳририй тузатишларни ҳам ўз ичига олганини таъкидладилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Миллий банки базавий ставкани 18% даражасида сақлаб қолди.