Миллий банк октябрь ойида Миллий жамғармадан 600-700 млн доллар сотишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform — Сентябрь ойи охирида тенге курси 1,9 фоизга пасайиб, 1 АҚШ доллари учун 549,07 тенгени ташкил қилди. Қозоғистон фонд биржасидаги ўртача кунлик савдо ҳажми ой давомида 217 млн доллардан 248 млн долларгача ошган. Умумий савдо ҳажми 5,2 млрд долларни ташкил этди.
— Сентябрь ойида Миллий жамғарма 500 миллион доллар валюта сотди. Бу унга республика бюджетига трансфертларни ажратиш, шунингдек, “Талдиқорған-Ушарал” газ қувури инфратузилма лойиҳасини молиялаштириш имконини берди. Миллий жамғармадан тушган савдо улуши умумий савдо ҳажмининг 9 фоизини ёки кунига қарийб 24 миллион долларни ташкил этди, — дейилади Миллий банк баёнотида.
Миллий банк кутилаётган бюджет тушумларини ҳисобга олган ҳолда, Ҳукуматнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, октябрь ойида Республика бюджетидан трансфертларни ажратиш учун Миллий жамғармадан 600 млн АҚШ долларидан 700 млн АҚШ долларигача бўлган хорижий валюта сотилиши кутилмоқда.
Аввал хабар қилинганидек, Миллий банк 2025 йил бошидан буён маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан олтин сотиб олиш операцияларини мувозанатлаштириб келмоқда. Сентябрь ойида 290 млрд тенге олинди.
— Бундан ташқари, муомала доирасидаги ликвидликни олиш ҳажми олтин нархининг сезиларли даражада ошиши билан олтин сотиб олиш операциялари ҳисобига тенге эмиссияси ҳажмидан ортда қолмоқда. Жорий йил бошидан бери ечиб олинмаган тўпланган ликвидликни ҳисобга олган ҳолда, тўртинчи чоракда айланма операциялари доирасида 1,4 трлн тенгега эквивалентдаги хорижий валютани сотиш режалаштирилган.
Миллий банк Миллий жамғарма маблағлари билан операцияларни амалга оширишда, шунингдек, муомалада бўлиш механизмини амалга оширишда бозорнинг бетарафлиги тамойилига амал қилади, бу эса чет эл валютасини барқарор ва бир хилда сотишни англатади.
Миллий банк сентябрь ойида валюта интервенциясини амалга оширмади, — дейилади хабарда.
Валюта даромадларининг бир қисмини квазидавлат сектори субъектлари томонидан мажбурий сотиш доирасида ўтган ой якунига кўра валюта тушумларини сотиш ҳажми қарийб 378 млн АҚШ долларини ташкил этди.
Ягона жамғариб бориладиган пенсия фондининг валюта активлари улуши қарийб 40 фоизни ташкил этишини инобатга олган ҳолда, аввалги режага кўра, Миллий банк сентябрь ойида пенсия активларининг инвестиция портфели учун АҚШ доллари харид қилмаган. Октябр ойида ҳам валюта харидлари режалаштирилмаган.
— Миллий банк ошкоралик тамойили доирасида валюта бозоридаги барча операциялар бўйича тўлиқ маълумотларни эълон қилади. Қисқа муддатда тенге курсининг динамикаси бозор иштирокчиларининг кутганлигига, ҳар чоракда солиқ тўловларига, жаҳон бозорларидаги вазиятга ва геосиёсий ўзгаришларга боғлиқ бўлади. Миллий банк мувозанатнинг тўпланишига йўл қўймайдиган ва олтин-валюта захираларининг сақланишини таъминлайдиган мослашувчан валюта курси режимига амал қилмоқда, — дейилади банк хабарида.
Эслатиб ўтамиз, Президент Миллий банк тўғрисидаги янги низомни тасдиқлади.