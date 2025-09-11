Президент Миллий банк тўғрисидаги янги низомни тасдиқлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Миллий банк тўғрисидаги низомни янгилади.
Миллий банк — Қозоғистон Республикаси Президентига бевосита бўйсунувчи ва унга ҳисоб берувчи давлат органи.
Миллий банк давлатнинг пул-кредит сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, тўлов тизимининг ишлашини таъминлаш, молия тизимининг барқарорлигини таъминлашга кўмаклашиш, валютани тартибга солиш ва валюта назорати, статистика фаолиятини амалга ошириш, шунингдек, ўз ваколатлари доирасида молия бозори, молия ташкилотлари ва Қозоғистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари соҳасида давлат томонидан тартибга солиш, назорат ва текширувни амалга ошириш учун жавобгардир.
Миллий банк — Қозоғистон Республикасининг марказий банки ва Қозоғистон Республикаси банк тизимининг энг юқори (биринчи) даражаси.
Ҳужжатда Миллий банкнинг функциялари кенгайтирилди, раис, бошқарув кенгаши, директорлар кенгаши, пул-кредит сиёсати қўмитасининг ваколатлари белгиланди.
Миллий банк раиси Қозоғистон Республикаси Президентининг тавсиясига биноан Парламент Сенатининг розилиги билан 6 йил муддатга тайинланади ва Қозоғистон Республикаси Президенти томонидан лавозимидан озод қилинади.
Президент Фармони 2025 йил 1 сентябрдан кучга кирди.