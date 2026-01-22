OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Милан-2026: Қишки Олимпиада ўйинлари бошланишига 15 кун қолди

    ASTANA. Kazinform — Икки ҳафтадан сўнг XXV Қишки Олимпиада ўйинлари бошланади. Улар 6-22 февраль кунлари Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтади.

    Қазақстан Милан-2026 қысқы Олимпиадасына тағы 12 лицензия жеңіп алды
    Фото: Фото: olympics.com https://kaz.inform.kz/news/milan-2026-kiski-olimpiadanin-bastaluina-15-kun-kaldi-a2bdf1/

    Италия Олимпия ўйинларига тўртинчи марта мезбонлик қилмоқда. Бу йилги Қишки Олимпиада ўйинларини ушбу мамлакатда ўтказиш тўғрисидаги қарор 2019 йил 24 июнда Лозаннада бўлиб ўтган ХОҚнинг 134-сессиясида қабул қилинган эди.

    Олимпия ўйинлари Миланда биринчи марта бўлиб ўтади. Кортина-д’Ампеццо Олимпия ўйинларига 1956 йилда мезбонлик қилган.

    Аввалроқ, ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов Италияда бўлиб ўтадиган Қишки Олимпиада ўйинларига юқори сифатли тайёргарлик кўриш учун 13,3 миллиард тенге ажратилганини айтган эди. Бундан ташқари, 13 нафар юқори даражадаги хорижий мураббийлар ва маслаҳатчилар сафарбар қилинган.

