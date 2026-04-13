09:08, 13 Апрель 2026 | GMT +5
Милад Карими Хорватиядаги Жаҳон кубогида кумуш медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Хорватиянинг Осиек шаҳрида бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги финал босқичи бўлиб ўтди.
Қозоғистон Миллий терма жамоаси спортчиси Милад Карими 2-ўринни эгаллади. У финалда 14.933 балл тўплади.
Шоҳсупага кўтарилганлар:
1. Танг Чиа-Хун (Тайпей) 15.233 балл
2. Милад Карими (Қозоғистон) 14.933 балл
3. Анхель Барахас (Колумбия) 14.833 балл
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон жамоаси Осиек мусобақасини 2 та кумуш ва 1 та бронза медали билан якунлади. Кеча Зейнолла Идрисов кумуш медални қўлга киритди, Париж Олимпиадасининг кумуш медали совриндори Нариман Қурбанов эса бронза медалини эга бўлди.