    09:08, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Милад Карими Хорватиядаги Жаҳон кубогида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform – Хорватиянинг Осиек шаҳрида бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг навбатдаги финал босқичи бўлиб ўтди.

    Милад Карими
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистон Миллий терма жамоаси спортчиси Милад Карими 2-ўринни эгаллади. У финалда 14.933 балл тўплади.

    Шоҳсупага кўтарилганлар:

    1. Танг Чиа-Хун (Тайпей) 15.233 балл

    2. Милад Карими (Қозоғистон) 14.933 балл

    3. Анхель Барахас (Колумбия) 14.833 балл

    Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон жамоаси Осиек мусобақасини 2 та кумуш ва 1 та бронза медали билан якунлади. Кеча Зейнолла Идрисов кумуш медални қўлга киритди, Париж Олимпиадасининг кумуш медали совриндори Нариман Қурбанов эса бронза медалини эга бўлди.

    Бекабат Узаков
