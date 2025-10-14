Microsoft Windows 10 тизимини қўллаб-қувватлашни тўхтатди
ASTANA. Kazinform — Microsoft корпорацияси бутун дунё бўйлаб Windows 10 операцион тизимини қўллаб-қувватлашни тўхтатди. Бу ҳақда компаниянинг расмий сайти хабар берди.
Расмий баёнотда айтилишича, ушбу операцион тизимни қўллаб-қувватлаш 14 октябрда тугайди.
“Бу даврда техник кўмак, функция янгиланишлари ва хавфсизлик янгиланишлари энди тақдим этилмайди. Агар сизда Windows 10 операцион тизими ўрнатилган қурилмаларингиз бўлса, замонавий, хавфсиз ва самарали фойдаланиш учун Windows 11 га янгилашни тавсия этамиз”, — таъкидлади компания вакиллари.
Microsoft қўллаб-қувватлашнинг тугаш санасини Windows 11 чиқарилишидан олдин, 2021 йил июнь ойида белгилаган эди. Windows 10 операцион тизими 2015 йили ишга туширилган. Компания фойдаланувчиларга тизимни Windows 11 га янгилашни қатъий тавсия этади, чунки эскирган операцион тизимдан фойдаланиш хавф туғдириши мумкин.
Шунингдек, Windows 10 ни қўллаб-қувватлаш тугашига қарамай, фойдаланувчилар бир йил давомида янгиланишларни олишлари мумкин бўлади. Бунинг учун фойдаланувчилар Microsoft ҳисоб қайдномаси ёрдамида операцион тизимга киришлари керак.
Эслатиб ўтамиз, Microsoft яқинда янги Windows 11 операцион тизимининг 25H2 версиясини чиқарди.