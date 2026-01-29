Microsoft маълумотлар марказларининг самарадорлигини ошириш ва GPT-5.2 учун янги СИ-чипни тақдим этди
ASTANA. Kazinform — Microsoft компанияси Google ва Amazon каби рақобатчиларнинг ечимларига нисбатан арзонроқ нархларда СИ вазифаларини бажариш имконини берувчи Maia 200 янги сунъий интеллект тезлатгичини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.
Янги чип генератив СИнинг инференс босқичи учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, бу босқичда нейрон тармоқлар фойдаланувчилар учун жавоблар, матнлар ва тасвирлар яратади.
Microsoft маълумотларига кўра, Maia 200 СИ юкламаларида самарадорлик ва харажатлар нисбати бўйича тахминан 30% фойдалироқ, бу эса келажакда маълумотлар марказлари ҳар бир операция учун камроқ энергия сарфлаши мумкинлигини англатади. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар ўз янгиликларининг ҳозирги СИ моделларида қўлланилаётган рақобатчиларнинг аналогларидан устун эканлигини таъкидламоқда. Масалан, унинг FP4 самарадорлиги Amazon Trainium учинчи авлодидан уч баробар юқори, FP8 кўрсаткичлари бўйича эса Googleнинг еттинчи авлод TPUсини ортда қолдиради.
Процессор 3 нанометрик технология асосида ишлаб чиқилган ва 140 миллиарддан ортиқ транзисторни ўз ичига олади. Microsoft маълумотларига кўра, Maia 200 ҳозирда энг йирик моделлар билан ишлай олади ва келажакда кучлироқ тизимлар учун мўлжалланган. Ҳозирда уни Azure, Microsoft Foundry ва Microsoft 365 Copilot хизматларида, шунингдек, OpenAIнинг энг янги GPT-5.2 моделларини ишга туширишда қўллаш режалаштирилмоқда.
Чип аллақачон Айова штати, Де-Мойн шаҳри яқинидаги US Central минтақасидаги Microsoft маълумотлар марказида ишга туширилган. Иккинчи ишга тушириш Финикс (Аризона)да режалаштирилган, шундан сўнг компания Maia 200ни бутун дунё бўйлаб булутли инфратузилмада кенгайтиришни режалаштирмоқда.
Шу билан бирга, Microsoft ишлаб чиқувчиларга ўз СИ моделларини янги Maia 200га мослаштиришда ёрдам берадиган дастурий воситалар тўпламини ҳам тақдим этди.
Эслатиб ўтамиз, Microsoft сунъий интеллект маълумотлар марказига 80 миллиард доллар сармоя киритади.