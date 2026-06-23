Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди
ASTANA. Kazinform — Лионель Месси футбол бўйича жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
2026 йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи иккинчи турида Австрия терма жамоасига қарши учрашувда 38 ёшли ҳужумчи ўйиннинг 39-дақиқасида гол урди.
Шу тариқа, Месси жаҳон чемпионатларидаги 17-голини киритиб, тарихий рекорд ўрнатди.
У бунгача 16 гол билан пешқадам бўлиб турган Германия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Мирослав Клозенинг рекордини янгилади.
Бундан аввал аргентиналик футболчи Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, Клозенинг кўрсаткичига тенглашган эди.
Клозе ўз рекорди янгиланса, бундан хурсанд бўлишини айтиб, Аргентина терма жамоаси сардорини «даҳо» деб атаган.
Ҳозирда Месси ҳисобида жаҳон чемпионатларида урилган 17 та гол бор. Ундан кейин Роналдо (15), Герд Мюллер (14) ва Килиан Мбаппе (14) жой олган.
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилмоқда. Турнир 19 июль куни якунланади.
Амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоаси.