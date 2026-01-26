Мелания Трампнинг ҳаёти: АҚШнинг биринчи хоними ҳақида фильм чиқади
АSTANА. Kazinform — Оқ уйда янги «Мелания» ҳужжатли фильмининг ёпиқ намойиши ўтказилди, деб хабар беради Reuters.
Биринчи хоним маслаҳатчисининг айтишича, фильм президент Дональд Трампнинг иккинчи инаугурациясигача бўлган ҳаётининг 20 кунига бағишланган. Картинанинг жаҳон премьераси 30 январда ўтказилиши режалаштирилган. Мелания Трампнинг ташқи маслаҳатчиси ва агенти Марк Бекманнинг айтишича, ёпиқ намойишни президентнинг оила аъзолари ва яқин дўстлари томоша қилиш имконига эга бўлди.
Ҳужжатли фильмдан Дональд Трамп иккинчи марта президент этиб сайланган вақтда ёпиқ ҳаёт тарзини сақлаган биринчи хонимнинг сир-асрорларини кўриш мумкин.
Фильмнинг трейлери 2025 йил январдаги инаугурация билан бошланади. АҚШ Капитолийидаги тантанали маросимга Мелания Трамп кўк рангли кенг жиякли бўлган шляпа кийиб чиқди. Фильм шунингдек унинг Президентнинг норасмий маслаҳатчиси сифатидаги ролини, жумладан инаугурацияда "тинчликпарвар ва бирлаштирувчи" образига алоҳида эътибор қаратишни таклиф этадиган эпизодни кўрсатади.
Лойиҳанинг продюсери Марк Бекман Amazonга тегишли MGM Studios билан 40 миллион долларлик келишувни назорат қилди. Шунингдек, йил давомида Мелания Трампнинг асосий ташаббусларига, жумладан патронат тарбиядаги болаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган ҳужжатли фильмлар серияси ҳам шу йил охирида чиқиши режалаштирилган.
Бекманнинг айтишича, фильм сиёсий эмас — унинг ижодий йўналишини биринчи хоним ўзи назорат қилган. Тасмада унинг услуби, дипломатик ҳаракатлари ва хавфсизлик масалалари ҳамда президентнинг ҳазилдан узоқ эмаслигини кўрсатадиган эпизодлар мавжуд.
Манбанинг хабар беришича, тадбирга Майк Тайсон ва Иордания қироличаси Ранияни қўшган ҳолда 70 га яқин меҳмон таклиф қилинган. Шунингдек Amazon бош директори Энди Жасси, Amazon MGM Studios бош директори Майк Хопкинс, режиссёр Бретт Рэтнер ва General Electric бош директори Ларри Калп қатнашди.
Фильм кенг прокатга чиқмасидан олдин, жуфтлик Дональд Трамп тайинлаган Директорлар кенгаши бўлиб ўзгартирилган Жон Кеннеди номидаги ижрочилик санъат марказидаги расмий премьерада қатнашиши кутилмоқда. Шунингдек, Мелания Трамп фильмни тарғиб қилиш доирасида Нью-Йорк фонд биржасида савдо-сотиқнинг очилиш маросимида қатнашишни режалаштирмоқда.
