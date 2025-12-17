Мбаппе судда ютди: ПСЖ унга 61 миллион евро тўлайди
ASTANА. Кazinform — Меҳнат судининг қарорига кўра, ПСЖ дарҳол Килиан Мбаппега 61 миллион евро тўлаши керак, деб хабар беради RMC SPORT.
Спортчи ўтган йили футбол клуби билан хайрлашган эди. Футболчи шартнома тугашидан олдин уч ойлик тўланмаган маош, бонуслар ва ҳақ тўланадиган таътил учун тўловни талаб қилди. Энди футбол клуби собиқ футболчига дарҳол тўлиқ суммани тўлаши керак.
— Биз 18 ой давомида қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Бу қарор — биз учун ғалаба. Ҳаммаси шахсий иш эмас. Бу шунчаки тамойил. Сиз ўз ишингиз учун ҳақ оласиз, шундай бўлади, — деди футболчининг адвокатлари.
Қарор қабул қилинганидан кўп ўтмай, ПСЖ баёнот берди.
— «Пари Сен-Жермен» Париж саноат трибуналининг қарорини тан олади. У қарорга риоя қилишга ва апелляция бериш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолишга мажбур. «Пари Сен-Жермен» ҳар доим ҳалоллик билан ҳаракат қилган ва шундай қилишда давом этади. Клуб энди футболчига фаолиятининг қолган қисмида омад тилайди, — дейилади баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, Мбаппе "Қайрат" - "Реал" учрашувининг энг яхши футболчиси деб топилди.