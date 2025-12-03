Мажилис Қозоғистоннинг Рақамли кодексини қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Бугун Мажилис Қозоғистон Республикасининг Рақамли кодексини ва унга илова қилинган иккита ҳужжатни ялпи мажлисда қабул қилди ва кўриб чиқиш учун Сенатга юборди.
Кодекс лойиҳаси инсон манфаатларининг устуворлигига; рақамли муҳитда шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашга; Қозоғистон Республикаси қонунларига мувофиқ чекланмаган кириш имконияти билан рақамли ёзувларни қидириш, яратиш ва узатиш эркинлигига; Қозоғистон Республикаси қонунларига мувофиқ чекланмаган кириш имконияти билан давлат рақамли ресурслари ва тизимларига кириш эркинлигига; шахсий ва жамоат манфаатлари мувозанатини таъминлашга қаратилган.
Бундан ташқари, уларни Қозоғистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига ва ҳуқуқий техника талабларига, шунингдек, қонун лойиҳасининг мазмунини яхшилайдиган индивидуал тушунтириш нормалари ва нормаларига мослаштириш учун тузатишлар киритилди.
— Бугунги кунда Қозоғистон рақамлаштириш соҳасидаги бир қатор халқаро ташаббусларни қўллаб-қувватлайди ва уларнинг ташаббускори ҳисобланади. Кодекс қоидалари инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рақамли муҳитни тартибга солиш бўйича халқаро стандартларга мос келади, шу билан бирга мамлакатнинг рақамли ривожланишни ҳуқуқий тартибга солишга суверен ёндашувини акс эттиради. Қонун лойиҳаси кенг жамоатчилик муҳокамасидан ўтди. Лойиҳада юздан ортиқ ҳуқуқшунос олимлар, фуқаролик ҳуқуқи бўйича мутахассислар, бизнес вакиллари ва ахборот хавфсизлиги бўйича мутахассислар иштирок этди. Лойиҳани муҳокама қилиш учун очиқ ресурслардан мингдан ортиқ таклифлар олдик. Иш ҳажми ва суръати жуда юқори эди, — деди ҳужжат бўйича нутқ сўзлаган Мажилис депутати Екатерина Смишляева.