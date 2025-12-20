Майамидаги Украина бўйича музокаралар якунланди
ASTANА. Кazinform — Украина делегацияси раҳбари, Миллий хавфсизлик ва мудофаа кенгаши котиби Рустем Умеров Майамидаги "Америка ва европалик ҳамкорлар" билан учрашув тугаганини эълон қилди, деб хабар беради BBC.
Аввалроқ, Оқ уйдаги манбага таяниб, АРF агентлиги Майамидаги музокараларда Америка томонидан Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер, Европа мамлакатларидан эса Буюк Британия, Франция ва Германиянинг миллий хавфсизлик бўйича маслаҳатчилари иштирок этганини хабар қилган эди.
— Биз Қўшма Штатлардаги америкалик ва европалик ҳамкорлар билан учрашувни якунладик. Биз америкалик ҳамкорларимиз билан кейинги қадамлар ва яқин келажакда қўшма ишларни давом эттириш бўйича келишиб олдик, — деб ёзган Умеров.
Эслатиб ўтамиз, Россия ва АҚШ вакиллари келаси ҳафта охири Майамида учрашиши мумкин.