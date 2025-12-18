OZ
    Россия ва АҚШ вакиллари келаси ҳафта охири Майамида учрашиши мумкин

    ASTANA. Kazinform — Россия ва АҚШ вакиллари келаси ҳафта охири Майамида учрашиши мумкин. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.

    Россия ва АҚШ вакиллари келаси ҳафта охири Майамида учрашиши мумкин
    Фото: Fotolia / denisismagilov

    Politico нашрининг хабар беришича, томонлар Украинадаги можарони тугатиш бўйича мумкин бўлган чораларни муҳокама қилишни режалаштирмоқда.

    Россия томонини Россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси раҳбари Кирилл Дмитриев вакил сифатида тақдим этиши мумкин. АҚШ томонидан Дональд 

    Трампнинг махсус вакили Стив Уиткофф ва президент маслаҳатчиси Жаред Кушнер вакиллик қилиши кутилмоқда. Манбаларга кўра, учрашувга тайёргарлик кўриш бўйича алоқалар бир неча ҳафтадан бери давом этиб келяпти.

    Тадбир ҳақида Оқ уй ҳали расмий изоҳ бермади. 

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Украина президенти Владимир Зеленский Майамида янги АҚШ-Украина музокаралари бўлиб ўтишини маълум қилган эди.

