Майамидаги 23 қаватли ҳашаматли меҳмонхона бир неча сония ичида вайрон бўлди
ASTANA. Kazinform – Маямининг нуфузли ҳудудида содир бўлган назорат остидаги портлаш 23 қаватли Mandarin Oriental Miami меҳмонхонасини бир неча сония ичида вайрон қилди, деб хабар беради АР.
Якшанба, 12 апрелда Майамининг энг нуфузли ҳудудларидан бирида собиқ Mandarin Oriental Miami меҳмонхонасининг 23 қаватли биноси бузиб ташланди.
Майами дарёси оғзида жойлашган сунъий орол - Брикелл-Кидеда жойлашган бино эрталаб соат 8:30 атрофида содир бўлган бир қатор нишонга олинган портлашлардан сўнг 20 сониядан камроқ вақт ичида бузиб ташланди.
Маҳаллий ҳокимиятнинг маълумотларига кўра, бу шаҳарда ўн йилдан ортиқ вақт ичида содир бўлган энг йирик бузилиш бўлган.
Гувоҳлар портлашлардан кейин бинонинг тезда қулаб тушганини кўрган. Кўпчилик бу воқеани телефонларига ёзиб олдилар. Бино қулаганидан кейин атрофни чанг булути қоплади. Баъзи одамлар ҳимоя ниқобларини тақиб юрибди.
Бинодан 250 метр радиусда яшовчи одамларга дераза ва эшикларни ёпиш ва иш пайтида уйда қолиш тавсия қилинди.
Қурувчи Swire Properties компаниясининг маълумотларига кўра, бузиш The Residences at Mandarin Oriental, Miami янги мажмуа қурилиши учун зарур. Лойиҳа иккита минора, ультра-ҳашаматли меҳмонхона ва турар-жой биноларини қуришни ўз ичига олади, уларнинг қурилиши 2030 йилда якунланиши режалаштирилган.
Дастурчиларнинг сўзларига кўра, операцияни тайёрлаш учун деярли икки йил вақт кетди ва бу пудратчилар ва шаҳар хизматлари билан мувофиқлаштиришни ўз ичига олди. Лойиҳани амалга ошириш ва ҳудуд аҳолиси учун ноқулайликларни минималлаштиришнинг энг хавфсиз ва самарали усули сифатида портловчи моддаларни бузиш усули танланди.
Бузишдан олдин бинонинг юқори қисмидан кўк ва пушти рангли мушакбозликка ўхшаш пиротехника воситалари отилди.