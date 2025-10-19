Машҳур қозоғистонлик хонанда Silk Way Star танловида кимга қолишга рухсат берди
ASTANA. Kazinform — Астана шаҳрида Silk Way Star халқаро қўшиқ танловининг бешинчи қисми якунланди.
Ушбу ҳафтада иштирокчилар томошабинларни ўз мамлакатлари маданияти ва халқ амалий санъати билан таништирдилар. Ҳар бири ўз она тилида этник куйларни куйлади. Уларнинг аксарияти миллий либосларда саҳнага чиқиб, ўз чиқишларини ажойиб мини-спектаклга айлантирди.
Бешинчи бўлимда Арманистон вакили – хонанда Саро Геворгян етакчилик қилди.
Жанубий Кореянинг Kandis гуруҳи энг паст балл олди ва уларнинг лойиҳадаги иштироки якунлангани маълум бўлди. Бироқ қозоғистонлик ҳакамлар ҳайъати таркибига кирган таниқли хонанда Жанар Дуғалова кутилмаган баёнот билан чиқди.
“Бу сафар Kandis гуруҳи ўз имкониятларини тўлиқ намойиш эта олмади шекилли. Лекин улар бизнинг илтимосимиз бўйича акапелла ижро этишганларида, биз бу гуруҳнинг истеъдодига амин бўлдик. Улар иштирокчилар орасида ягона гуруҳ ва бу ҳолат мен учун жуда қийин. Улар ҳар сафар эфирга чиққанларида ҳақиқий шоу кўрсатадилар. Ва Қозоғистонда ўз мухлисларини тўплашга улгурди. Silk Way Star - бу шунчаки вокал танлови эмас, мен уни ноёб лойиҳа деб биламан. Унинг шарофати билан хонандаларнинг кўп қиррали ва тўлиқ салоҳияти очиб берилади. Шу боис мезбон ва ташкилотчи давлат ҳуқуқларидан фойдаланиб, Kandis гуруҳини лойиҳада қолишни истардим”, - деди Жанар Дуғалова.
Энди барча иштирокчилар мусобақани давом эттириб, кейинги ҳафтада саҳнага қайтадилар. Кўрсатув Қозоғистон пойтахтида ўтказилаётган бўлса-да, уни бутун дунё бўйлаб – Буюк Ипак йўли мамлакатлари телеканалларида миллионлаб томошабинлар томоша қилади.
Беш раунддан кейин мусобақа тақвими қуйидагича:
Мўғулистон — 572 балл
Қозоғистон — 572 балл
Арманистон — 570 балл
Малайзия — 570 балл
Ўзбекистон — 562 балл
Грузия — 560 балл
Хитой — 558 балл
Тожикистон — 552 балл
Қирғизистон — 538 балл
Жанубий Корея — 508 балл.
Беш турнинг умумий натижаларида Мишель Жозеф (Мўғулистон) ва ALEM (Қозоғистон) энг кўп очко тўплашга муваффақ бўлди.
Қозоғистонда лойиҳа ҳар шанба куни соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида ва 22:30 да Silk Way телеканалида намойиш этилиб, халқаро аудиторияга йўл очилади.
Аввал хабар берганимиздек, мусобақада иштирок этиш учун Арманистон, Озарбайжон, Грузия, Қозоғистон, Қирғизистон, Хитой, Малайзия, Мўғулистон, Жанубий Корея, Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистон каби 12 та давлат вакиллари келган.
Ғолиб SILK WAY STAR махсус унвони билан тақдирланади ва жаҳон саҳнасида ўз истеъдодини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.