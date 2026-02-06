Марокашда сув тошқинлари расмийларни 108 мингдан ортиқ одамни эвакуация қилишга мажбур қилди
ASTANA. Kazinform — Чоршанба куни Марокаш расмийлари мамлакатнинг шимоли-ғарбий текисликларидаги юқори хавфли сув тошқини зоналари аҳолисини зудлик билан эвакуация қилишга чақирди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ Reuters агентлигига таяниб.
Сув тошқинлари узоқ давом этган ёғингарчилик, дарёларнинг ва сув омборларининг тошиб кетиши натижасида юзага келган. Эвакуация қилинганларнинг умумий сони 108 432 кишига етди.
Мамлакат Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, сув босган ҳудудларда қишлоқ хўжалиги ерлари ва турар-жой массивлари сув остида қолган ва эвакуация ишларига вертолётлар жалб этилган.
Расмий маълумотларга кўра, мамлакатда ёғингарчилик миқдори ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 215 фоизга ошган ва кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан 54 фоизга ошган.
Энг кенг кўламли эвакуация Ксар-эль-Кебир шаҳрида бўлиб ўтди, у ерда расмийларнинг маълумотларига кўра, аҳолининг қарийб 85% уйларини тарк этган. Ўтган ҳафта Лукус дарёсининг тошиб кетиши натижасида кўплаб турар-жой массивлари сув остида қолган.
Шаҳар аҳолиси баъзи ҳудудларда электр узилишлари ҳақида хабар беришган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ, декабрь ойида Марокашда сув тошқинлари натижасида ҳалок бўлганлар сони 41 кишига етгани ҳақида хабар берган эдик.