Марокаш Европа Иттифоқига энг йирик ўғит етказиб берувчига айланади
ASTANA. Kazinform — Марокаш Европа Иттифоқига 103 миллион евролик ўғит экспорт қилган энг йирик етказиб берувчига айланди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
АЗЕРТАДЖ хабарига кўра, Евростат маълумотларига кўра, Миср 51,3 миллион евролик экспорт билан иккинчи, Жазоир эса 50 миллион евро билан учинчи ўринда.
Кейинги ўринда Туркия (31,5 миллион евро).
Илгари Европага асосий ўғит етказиб берувчи бўлган Россия атиги 43,1 миллион еврога ўғит экспорт қилган.
Эслатиб ўтамиз, 1 июлдан бошлаб Европа Иттифоқи ўғитлар импортига қўшимча божлар жорий қилди: азотли ўғитларнинг бир тоннаси учун 40 евро ва мураккаб ўғитларнинг бир тоннаси учун 45 евро, қўшимча равишда дастлабки 6,5% божхона тўлови.
Бу бож 2028 йилгача босқичма-босқич ошиб, мос равишда 315 ва 430 еврога етиши кутиляпти.