Марокаш 2030 йилга келиб 26 миллион сайёҳни қабул қилишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Марокашга рекорд даражадаги 19,8 миллион сайёҳ ташриф буюрди, бу 2024 йилга нисбатан 14 фоизга кўп, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда Марокаш Туризм, ҳунармандчилик, ижтимоий иқтисодиёт ва ҳамкорлик вазирлиги баёнотида айтилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, Подшоҳлик илк бор 20 миллион сайёҳлик чегарасига яқинлашмоқда. Бу туризм соҳасидаги барқарор ўсиш тенденциясини тасдиқлайди ва сектор ривожланишида янги босқични белгилайди.
Ушбу рекорд кўрсаткичлар 2023-2026 йилларга мўлжалланган туризмни ривожлантириш йўл харитасининг муваффақиятли амалга оширилишининг аниқ натижаларини намойиш этади.
Ушбу дастур ҳаво транспортини мустаҳкамлаш, меҳмонхона секторини тузилмалаштириш, сайёҳлик таклифларини диверсификация қилиш, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш, шунингдек, инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган.
Бу ўсиш динамикаси 2025 йил ноябрь ойи охирига келиб рекорд даражадаги туризм даромадлари билан бирга келди. Туризм даромадлари 124 миллиард дирҳамни (13 миллиард АҚШ доллари) ташкил этди, бу 2024 йилга нисбатан 19% га кўпдир.
Марокаш 2030 йилга келиб 26 миллион сайёҳни қабул қилишни ва мамлакатни намунавий сайёҳлик масканига айлантиришни мақсад қилган.