Марказий Осиё жаҳон иқтисодиётининг янги ўсиш нуқтасига айланди — Кўшербаев
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев “Марказий Осиё — Германия” (C5+1) форматидаги ташқи ишлар вазирлари учрашувида иштирок этди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
— Марказий Осиё жаҳон иқтисодиётининг янги ўсиш нуқтасига айланди. Унинг халқаро субъективлиги ва глобал жараёнлардаги роли ортиб бормоқда. Биз "Марказий Осиё — Германия" форматини умумий муаммоларга биргаликда жавоб бериш ва бутун минтақа манфаатларига қаратилган аниқ лойиҳаларни амалга ошириш учун стратегик платформа сифатида кўриб чиқамиз, — деди Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари ўз нутқида.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари ўз нутқида Германия билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, Германия инвестицияларини жалб қилиш ва саноат кооперациясини ривожлантиришга қизиқишини тасдиқлади. Германиянинг етакчи технологик шерик ва муҳим инвестор сифатидаги роли, шунингдек, энергетика соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари, жумладан, энергия ресурсларини етказиб бериш, "яшил" энергия ва декарбонизация лойиҳаларини ривожлантириш таъкидланди.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Қозоғистоннинг Европа ва Осиё ўртасидаги асосий транзит маркази сифатидаги афзалликларига эътибор қаратиб, Германия билан барқарор транспорт ва логистика йўлакларини, жумладан, Ўрта йўлакни ривожлантириш бўйича ҳамкорликни чуқурлаштиришга қизиқиш билдирди.
Учрашувда шунингдек, Марказий Осиё стратегик барқарорлик минтақаси эканлиги таъкидланди. Минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш Қозоғистон учун ташқи сиёсатнинг устувор йўналиши бўлиб, Германия билан ўзаро ҳамкорлик барқарор ривожланишни таъминлаш, сув ресурсларини бошқариш ва трансчегаравий хавфларнинг олдини олиш нуқтаи назаридан муҳим йўналиш ҳисобланади.
Қозоғистон ўзининг мажбуриятини тасдиқлади. иқлим кун тартибига қўшилди ва Германия билан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгаришига мослашиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик тоза технологияларни жорий этиш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиришга қизиқиш билдирди.
Таълим, фан, кадрларни профессионал тайёрлаш ва академик алмашинувларни ўз ичига олган гуманитар йўналишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Пленар йиғилишдан сўнг иштирокчилар "Марказий Осиё — Германия" форматини аниқ ташаббуслар ва амалий лойиҳалар билан янада бойитишга қизиқишларини тасдиқладилар.