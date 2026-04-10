Марказий Осиё мамлакатлари парвозлар хавфсизлиги ва авиация нормативларини яхшилашга қарор қилди
ASTANA. Kazinform — Авиация ва ҳаво маконидан фойдаланиш бўйича кенгашнинг 48-сессияси илк бор Тожикистон ҳудудида Тожикистон Республикаси Фуқаро авиацияси агентлиги директори Хабибулло Назарзода раислигида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги хабар берди.
Тадбир иштирокчиларига Тожикистон Республикаси Транспорт вазири Азим Иброҳим табрик нутқи сўзлади. Қозоғистон делегациясига Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаев бошчилик қилди. Сессияда иштирок этувчи давлатлар вакиллари орасида Россия Федерацияси Транспорт вазири ўринбосари Владимир Потешкин, Арманистон Республикаси Ҳудудий бошқарув ва инфратузилма вазири ўринбосари Армен Симонян, Ўзбекистон Республикаси Фуқаро авиацияси агентлиги директори Тоҳир Назаров, Беларусь Республикаси Транспорт ва коммуникациялар вазирлиги авиация департаменти директори Игорь Голуба, шунингдек, Қозоғистон Республикаси Транспорт ва коммуникациялар вазирлиги Давлатлараро авиация қўмитаси (ДАҚ) раҳбарияти ҳам иштирок этди.
ДАҚ ҳисоботига кўра, 2025 йилда авиация ишлари ва ташувларнинг барча турлари бўйича учиш хавфсизлигининг мутлақ кўрсаткичи (31 та авиация ҳодисаси) 2024 йилга нисбатан (46 та авиация ҳодисаси) сезиларли даражада яхшиланган.
“Дастлабки баҳолашга кўра, 2025 йилда барча турдаги ишлар бўйича «инсон омили» билан боғлиқ авиация ҳодисалари тахминан 70%ни ташкил этди. Келишувга иштирок этувчи давлатларнинг тижорат фуқаро авиациясидаги авиация ҳодисалари ва ҳалокатлари бўйича учиш хавфсизлигининг солиштирма кўрсаткичлари 2021–2025 йиллар даврида энг яхши натижани кўрсатди”, — дея хабар берди вазирлик.
Қозоғистон томони Марказий Осиёда ИКАО талабларига жавоб берадиган биринчи ташкилот бўлган "Транспорт бахтсиз ҳодисалари ва ҳодисаларини текшириш маркази" АЖнинг ривожланиш концепциясини тақдим этди.
Сессияда Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон вакиллари билан икки томонлама музокаралар олиб борилди.
“Кенгашнинг 48-сессияси натижалари бўйича иштирокчи давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш, парвозлар хавфсизлиги даражасини ошириш ва фуқаро авиацияси соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга қаратилган қарорлар қабул қилинди”, — дейилади хабарда.