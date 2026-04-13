Марказий Осиё хавфсизлик форуми Душанбеда бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – 30 апрелда Душанбеда Марказий Осиё хавфсизлик форуми бўлиб ўтади, деб хабар беради "Ховар" ахборот агентлиги.
Тадбир Тожикистон Президенти ҳузуридаги Стратегик тадқиқотлар маркази ташаббуси билан ўтказилмоқда.
Форумда Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Ўзбекистондан тегишли институтлар вакиллари, шунингдек, давлат идоралари, экспертлар ва тадқиқотчилар иштирок этади.
Дастур минтақа мамлакатларининг ишончини мустаҳкамлаш ва ҳаракатларини мувофиқлаштиришга қаратилган ялпи мажлислар, давра суҳбатлари ва эксперт муҳокамаларини ўз ичига олади.
Иштирокчилар хавфсизликнинг долзарб муаммолари, мумкин бўлган хавфлар ва уларни ривожлантириш истиқболлари, шунингдек, трансминтақавий муаммоларни муҳокама қиладилар.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, форум Марказий Осиёда барқарорлик учун муҳим бўлган стратегик мулоқот ва тажриба алмашишни мустаҳкамлаш учун платформага айланади.