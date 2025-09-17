Марказий Осиё хавфни айниқса кескин ҳис қилмоқда - Президент иқлим ўзгариши бўйича
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Астана шаҳрида бўлиб ўтаётган Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII қурултойида сўзлаган нутқида бутун дунё бўйлаб иқлим ўзгариши масаласини кўтарди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Дунё иқлим таҳдидларига дуч келмоқда. Бу айниқса Марказий Осиёда кучли сезилади. Бу ерда табиий ўзгаришлар дунё ўртача даражасидан тезроқ содир бўлади. Ҳудудимизда қурғоқчилик, музликлар эриб, чучук сув заҳиралари камайиб боряпти. Барча халқларнинг маънавий анъаналари бизни табиатга ишонишга, уни ўраб турган олам билан уйғунликда яшашга ўргатади, чунки Ер Яратган томонидан берилган умумий уйимиз бўлиб, унга ғамхўрлик қилиш умумий масъулиятдир. Иқлим ўзгариши ва унинг оқибатлари нафақат илмий ёки иқтисодий масала, балки фундаментал маънавий муаммодир», - деди Президент.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда халқаро бирликни мустаҳкамлаш, глобал ва минтақавий даражада саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳим аҳамиятга эга.
«Шу боис, мен учрашув чоғида иқлим ўзгаришига қарши курашда диний етакчиларнинг роли бўйича қўшма ҳужжат ишлаб чиқиш ташаббусини муҳокама этишни таклиф қиламан. Ҳужжатда маънавий қадриятларга асосланган экологик масъулиятнинг бир қатор тамойиллари белгиланиши ва асосий эътибор заиф ҳудудларни қўллаб-қувватлашга қаратилиши мумкин”, — дея таклиф қилди Қасим-Жомарт Тоқаев.