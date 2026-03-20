Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ҳисса қўшган фуқаролар тақдирланди
ASTANA. Kazinform — Президент номидан мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига қўшган ҳиссаси учун давлат мукофотлари топширилди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир Олжас Бектенов Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг кўрсатмаларига мувофиқ, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига, шунингдек, қонун устуворлиги ва ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшган фуқароларга давлат мукофотларини топширди.
Бош вазир янги Конституциянинг қабул қилиниши жамиятнинг бирлиги ва яхлитлигининг акси ҳамда кенг кўламли ислоҳотларнинг муҳим босқичи эканлигини таъкидлади.
“Давлат раҳбари ислоҳотларнинг моҳияти расмий ўзгаришларда эмас, балки аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашда, адолатни мустаҳкамлашда ва давлатга ишончни оширишда эканлигини бир неча бор таъкидлаган. Ҳозирги вазиятда давлат аппарати ва бизнес ўртасидаги уйғун иш жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу ислоҳотларнинг барқарор ривожланишини ва уларнинг жамият учун аниқ фойдасини таъминлашнинг ягона йўли”, — деди Олжас Бектенов.
"Парасат" ордени билан тақдирланганлар:
Адлия вазири Ерлан Сарсембаев;
"ҚазМунайГаз" МК АЖ бошқаруви раиси Асхат Хасенов;
"Қозоғистон темир йўли компанияси" АЖ директорлар кенгаши раиси Талғат Алдибергенов;
Маданият ва ахборот вазирининг биринчи ўринбосари Қанат Исқақов;
Freedom Holding Corp.бош директори Тимур Турлов.
