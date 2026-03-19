Президент бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди
ALMATY. Kazinform – Президент мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига қўшган улкан ҳиссаси учун бир гуруҳ фуқароларга давлат мукофотларини топширди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Бугун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Алматига амалий ташрифи доирасида Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университетига ташриф буюрди.
Шунингдек, Давлат раҳбари Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университетида илмий жамоатчилик билан учрашди.
Президент илмий жамоатчилик олдидаги нутқида бугунги кунда турли мамлакатлар ўртасида технологик жиҳатдан ривожланган бўлиш учун қизғин кураш борлигини таъкидлади.