Мамлакатимиз Марказий Осиёда инвестицияларни жалб этиш бўйича етакчиликни сақлаб қолиш ниятида — Давлат раҳбари
ASTANA. Kazinform — ҚР Президенти ҳузуридаги хорижий инвесторлар кенгашининг 38-чи ялпи мажлисида Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимиз барқарор ривожланиш йўлидан изчил равишда ўтиб келаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, энг муҳим вазифа иқтисодиёт ва сиёсий йўналишни янги талабларга тезкорлик билан мослаштиришдир.
“Ташқи иқтисодий конъюнктуранинг ноқулайлигига қарамай, Қозоғистон иқтисодиёти ўтган йили 6,5 фоизга ўсди. Мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти 300 миллиард доллардан ошди. Инвестицияларни жалб этиш борасида мамлакатимиз Марказий Осиёда етакчиликни сақлаб қолиш ниятида. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми 150 миллиард доллардан ошди, бу минтақага киритилган барча маблағларнинг қарийб 70 фоизини ташкил этади. Бу иқтисодий ютуқларга асосан сиёсий барқарорлик туфайли эришдик. Умумхалқ тарихий референдуми натижаларига кўра, Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясини қабул қилдик, бу ҳужжат халқ Конституцияси сифатида эътироф этилди. Асосий қонуннинг бугунги сессия арафасида кучга кириши рамзий аҳамиятга эга. Янгиланган конституциявий нормалар инвесторларнинг ҳуқуқларини энг юқори даражада ҳимоя қилади”, — деди Давлат раҳбари.
Бундан ташқари, у халқаро бизнес учун жозибадор замонавий институционал муҳитни шакллантиришга эътибор қаратди.
Бундан ташқари, инвестиция процедураларини соддалаштириш учун "ягона дарча" тамойилига мувофиқ хизматлар кўрсатадиган Миллий рақамли инвестиция платформаси ишга туширилди.
“Инвестиция штаби фаолияти тезкор қарорлар қабул қилиш ва инвесторларга давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш кўрсатишга қаратилган. Бизнес учун институционал кафолатлар билан бирга узоқ муддатли аниқ рағбатлантириш механизмларини таклиф этамиз. Бугунги кунда хорижий тадбиркорлар солиқ имтиёзлари ва соддалаштирилган миграция процедураларини тақдим этувчи Altyn visa дастуридан фойдаланишлари мумкин. Бироқ, биз бу билан чекланиб қолмаймиз. Бизни олдинда жуда кўп ишлар кутмоқда”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.