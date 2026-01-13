Мамлакат сув хўжалиги соҳасида қандай халқаро бошқарув компаниялари иштирок этади
ASTANA. Kazinfor – Сув хўжалиги соҳасида бир нечта Осиё компаниялари билан музокаралар олиб борилмоқда. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Қуандиқ Қажкенов маълум қилди.
“2025 йил 8 сентябрда Давлат раҳбари халққа Мурожаатида сув хўжалиги соҳасида халқаро тажриба ва малакадан фойдаланиш, жумладан, бошқарув компанияларини жалб қилиш бўйича топшириқ берган эди. Ушбу вазифани бажариш учун ўтган йили Европа ва Осиёнинг етакчи бошқарув компаниялари билан музокаралар олиб борилди”, – деди у.
Унинг сўзларига кўра, музокаралар натижасида дунё бўйлаб тажрибага эга энг йирик халқаро тармоқ операторлари – Veolia, Suez ва Aqualia билан ҳамкорлик меморандумлари имзоланди.
“Шуниси эътиборга лойиқки, ушбу формат активларни ўтказишга эмас, балки давлат назоратини сақлаб қолган ҳолда бошқарув компетенциялари ва халқаро энг яхши амалиётларни жалб қилишга қаратилган. Ҳозирда бир нечта Осиё компаниялари билан музокаралар давом этмоқда”, – деди Қуандиқ Қажкенов.
Аввалроқ Қозоғистонда 7,5 миллион аҳолига эга 90 та шаҳар ва 6087 та қишлоқ ичимлик суви билан тўлиқ таъминланганлиги ҳақида ёзган эдик.