Президент топшириғи бажарилди: 90 та шаҳар ва 6087 та қишлоқ 100 фоиз ичимлик суви билан таъминланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда 7,5 миллион аҳолига эга 90 та шаҳар ва 6087 та қишлоқ 100 фоиз ичимлик суви билан таъминланди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида ҚР Саноат ва қурилиш вазири ўринбосари Қуандиқ Қажкенов маълум қилди.
— Давлат раҳбарининг 2025 йил охирига қадар аҳолини ичимлик суви билан тўлиқ таъминлаш бўйича топшириғига мувофиқ, сув таъминоти инфратузилмасини ривожлантириш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Шу йилларда бюджетдан қарийб 835 миллиард тенге, жумладан, махсус давлат жамғармасидан 132 миллиард тенге ажратилди ва 1,6 мингдан ортиқ лойиҳа амалга оширилди, яъни Ҳукумат томонидан молиялаштириш масаласи тўлиқ ҳал қилинди, — деди вазир ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, амалга оширилган ишлар натижасида 34 та шаҳар ва 756 та қишлоқ марказий сув тизими билан таъминланди. Бундан ташқари, маҳаллий бюджет ҳисобидан 699 та қишлоқда мураккаб блокли модуллар ўрнатилди.
— Таққослаш учун, 2021 йилда қишлоқ аҳолисининг 90 фоизи ва шаҳар аҳолисининг 97,5 фоизи сув таъминоти хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Шундай қилиб, маҳаллий ижроия ҳокимияти органларидан олинган маълумотларга кўра, Давлат раҳбарининг топшириғи тўлиқ бажарилди ва мамлакатда 7,5 миллион аҳолига эга 90 та шаҳар ва 6087 та қишлоқ 100 фоиз ичимлик суви билан тўлиқ таъминланди, — деди Қуандик Қажкенов.
Вазир ўринбосарининг сўзларига кўра:
— 4747 та аҳоли пункти марказий сув тизими билан;
— 1340 та қишлоқ марказлаштирилмаган сув тизими билан таъминланган, жумладан:
— 1102 та қишлоқ сувни тозалаш блокли модуллари билан таъминланган;
— 219 та кам аҳоли пункти қудуқлар орқали сув билан таъминланган;
— 19 та аҳоли пункти узоқда жойлашганлиги ва сув манбаларининг йўқлиги сабабли транспорт орқали ичимлик суви билан таъминланган. Ушбу аҳоли пунктларида ўртача аҳоли сони 70 кишини ташкил этади. Турли хил сув таъминоти усуллари нафақат кириш имкониятини таъминлайди, балки молиявий харажатлардан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини беради.
— Иш давомида сув таъминоти сифатига алоҳида устувор аҳамият берилди, магистрал қувурлар ва сув тозалаш иншоотлари ҳам модернизация қилинди. Жами 9,5 минг километр тармоқлар таъмирланди ва кенгайтирилди. Улардан 1,8 минг километри шаҳарларда, 7,7 минг километри қишлоқларда модернизация қилинди. Натижада тармоқларнинг эскириш даражаси 38 фоизга камайди, — деди вазир ўринбосари.
Шуни таъкидлаш жоизки, Ҳукумат йиғилишида сув таъминоти ва дренаж тизимларини ривожлантириш, рақамлаштириш ва сувни тежаш технологияларини жорий этиш чоралари муҳокама қилинмоқда.