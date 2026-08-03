Мамлакат ҳудудларида участка сайлов комиссиялари иш бошлади - МСК
ASTANА. Кazinform – МСК раиси Нурлан Абдиров участка сайлов комиссиялари бутун мамлакат ҳудудларида иш бошлаганини маълум қилди.
Комиссиянинг бугунги йиғилишида участка сайлов комиссияси аъзоларининг тайёргарлиги масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Нурлан Абдировнинг таъкидлашича, шу ҳафтадан бошлаб Марказий сайлов комиссияси аъзолари ҳудудларга текширув сафарларига боришади. Улар барча вилоят ва республика аҳамиятидаги шаҳарларга ташриф буюриб, бўлажак сайлов кампанияси учун инфратузилманинг тайёрлигини текширадилар.
— Бугундан бошлаб участка сайлов комиссиялари ўз ишини бошлади. Жами 10 400 дан ортиқ сайлов участкалари очилди. Сайловларни ташкил этишда жами 71 минг аъзодан иборат 10 600 дан ортиқ комиссия иштирок этади. 4 августдан 17 августгача биз Марказий сайлов комиссияси аъзолари ва ходимлари билан биргаликда мамлакатнинг барча 20 та ҳудудига текширув сафарларига борамиз. Ушбу ташрифлар давомида сайлов участкаларининг тайёргарлиги, уларнинг моддий-техник таъминоти, сайловчиларни ахборот билан таъминлаш ишларини ташкил этиш ва қўнғироқ марказлари фаолияти баҳоланади. Бундан ташқари, ҳудудларга текширув ташрифлари давомида ҳудудий сайлов комиссиялари ишига, жумладан, сайлов комиссиялари аъзоларини ўқитишга алоҳида эътибор қаратилади, — деди Нурлан Абдиров.
МСК раиси 7 августдан бошлаб ҳар бир сайловчига овоз бериш ҳуқуқига эга фуқаролар рўйхатидаги ўз маълумотларининг тўғрилигини текшириш имконияти берилишини эслатди. Агар бирон бир ўзгартириш киритиш зарур бўлса, сайловчи дарҳол участка сайлов комиссиясига мурожаат қилиши мумкин. Бундай аризалар улар олинган куни дарҳол кўриб чиқилади.
Эслатиб ўтамиз, ҳар тўртта овоз берувчидан учтаси сайловда иштирок этиш ниятида эканлиги ҳақида хабар берган эдик.