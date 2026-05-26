Мамлакат бўйлаб 14,5 миллион гектар қишлоқ хўжалиги экинлари экилди
ASTANA. Kazinform — Баҳорги экиш учун 133 мингдан ортиқ трактор сафарбар қилинди, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
“Қозоғистонда баҳорги дала ишлари авжида давом этмоқда. Вилоят ҳокимликларининг тезкор маълумотларига кўра, бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари 14,5 миллион гектар майдонга экилган. Хусусан, донли экинлар 10 миллион гектар, мойли экинлар 3,2 миллион гектар, озуқа экинлари 861,4 минг гектар, пахта 167,3 минг гектар, сабзавотлар 109,1 минг гектар, полиз экинлари 80,3 минг гектар, картошка 107,7 минг гектар, шакар лавлаги 22 минг гектар майдонга экилган”, - дейилади хабарда.
Экин экиш кампаниясига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишдаги асосий вазифалардан бири қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини минерал ўғитлар билан таъминлашдир.
2026 йил учун ўғитларни қўллаш режаси 2,3 миллион тоннани ташкил этади. Ҳокимликларнинг тезкор маълумотларига кўра, ҳозирда 1,5 миллион тонна ўғит етказиб бериш бўйича шартномалар тузилган ва 1,3 миллион тонна жўнатилган.
Фермерлар учун ўғит мавжудлигини ошириш мақсадида, 2026 йил учун ҳудудларнинг маҳаллий бюджетларида ўғит нархини субсидиялаш учун 56,3 миллиард тенге ажратилди.
Умуман олганда, мамлакат қишлоқ хўжалиги тузилмаларида 133,9 минг трактор, қарийб 5,6 мингта юқори ҳосилдор экиш комплекслари, 71,4 мингта сеялка ва 188,5 мингта тупроқ ишлов бериш ускуналари мавжуд. 70 та хизмат кўрсатиш маркази фермерларга узлуксиз техник ёрдам кўрсатади.