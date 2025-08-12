OZ
    Мальдив оролларига сайёҳлар ташрифи ортиб бормоқда: 2025 йилда янги рекорд ўрнатилиши мумкин

    ASTANА. Кazinform — Мальдив ороллари Валюта бошқармаси 2025 йилда сайёҳлар келиши бўйича ўз прогнозини рекорд даражадаги 2,3 миллион кишига етказди, дея хабар беради Xinhua давлат PSM News агентлигига таяниб.

    Мальдив ороллари
    Фото: Pixabay.com

    Май ойида бошқарма 2,2 миллион халқаро сайёҳ келишини кутган эди. Прогнозни қайта кўриб чиқишга биринчи ярим йилликдаги юқори кўрсаткичлар сабаб бўлди – туристлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,1 фоизга ошди. Июнь ойи охирига қадар мамлакатга 1 108 130 нафар сайёҳ келган.

    Бундан ташқари, бошқарма келгуси йил — 2026 йилда — 2,4 миллион сайёҳ келишини тахмин қилмоқда.

    Маълумотларга кўра, йил ўрталарига келиб, сайёҳлар сони 6 миллион 892 минг 533 нафарга етган, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,2 фоизга кўпдир.

    Бошқарма прогноз янгиланишини қулай бозор шароитлари ва инфратузилманинг яхшиланиши, хусусан, Велана халқаро аэропортида янги йўловчи терминалининг ишга туширилиши билан изоҳлайди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ россиялик сайёҳларни олиб кетаётган самолёт Мальдив оролларида океанга иккита фавқулодда қўнишни амалга оширгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
