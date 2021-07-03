14:05, 03 Июл 2021 | GMT +6
Мағлубиятга учрамаган қозоғистонлик боксчи Европа чемпиони унвони учун курашади
ALMATY. Kazinform - 10 июл куни Алматида катта бокс оқшоми бўлиб ўтади, шу кунга қадар мағлубиятга учрамаган қозоғистонлик боксчи Султан Заурбек рингга кўтарилади, деб хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.
Қозоғистонлик боксчининг рақиби Буюк Британия вакили Ронни Кларк (21-4, 10 КО) бўлади. BохRеc.cом хабарига кўра, жанг ғолибига WBО версияси бўйича иккинчи ярим ўрта вазн тоифасида Европа чемпиони унвони берилади. Жанг ўн раунддан иборат.
Султан Заурбекнинг сўнгги жанги ўтган йил охирида Алматида бўлиб ўтган. Унда ҳакамларнинг якдил қарори билан у украиналик боксчи Владислав Мелникни (12-3, 7 КО) мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик боксчи ёшлар ўртасида WBC версияси бўйича ушбу вазн тоифасида жаҳон чемпиони бўлган эди.