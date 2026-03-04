OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:39, 04 Март 2026 | GMT +5

    МАГАТЭ Эрон ядровий иншоотига етказилган зарарни тасдиқлади

    ASTANA. Kazinform - Эроннинг ядровий назорат органи мамлакатнинг ядро ёқилғисини бойитиш заводига етказилган зарарни тасдиқлади. Бу - АҚШ ва Исроил Эронга ҳарбий ҳужум бошлаганидан бери мамлакатнинг ядровий иншоотларига етказилган зарарнинг биринчи тасдиқидир.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
    Фото: Oxu.az

    Сунъий йўлдош тасвирларига таяниб халқаро Атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) маълумотига кўра, Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири бўлган - Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири — Натанзедаги ёқилғини бойитиш заводининг “кириш биноси шикастланган”.

    Шунингдек МАГАТЭ ҳеч қандай радиологик таъсир кузатилмаганини ва иншоотнинг ўзида ҳеч қандай "қўшимча зарар" аниқланмаганлигини айтди.

    CNNнинг Vantor фазовий разведка компанияси маълумотларидан фойдаланган ҳолда тасвир таҳлилига кўра, сешанба куни эрталаб олинган сунъий йўлдош тасвирларида катта омборхона ва иккита кичик икки қаватли бинога зарар етказилгани кўрсатилган.

    Теглар:
    АҚШ Эрон Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!