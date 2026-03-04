МАГАТЭ Эрон ядровий иншоотига етказилган зарарни тасдиқлади
ASTANA. Kazinform - Эроннинг ядровий назорат органи мамлакатнинг ядро ёқилғисини бойитиш заводига етказилган зарарни тасдиқлади. Бу - АҚШ ва Исроил Эронга ҳарбий ҳужум бошлаганидан бери мамлакатнинг ядровий иншоотларига етказилган зарарнинг биринчи тасдиқидир.
Сунъий йўлдош тасвирларига таяниб халқаро Атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) маълумотига кўра, Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири бўлган - Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири — Натанзедаги ёқилғини бойитиш заводининг “кириш биноси шикастланган”.
Шунингдек МАГАТЭ ҳеч қандай радиологик таъсир кузатилмаганини ва иншоотнинг ўзида ҳеч қандай "қўшимча зарар" аниқланмаганлигини айтди.
CNNнинг Vantor фазовий разведка компанияси маълумотларидан фойдаланган ҳолда тасвир таҳлилига кўра, сешанба куни эрталаб олинган сунъий йўлдош тасвирларида катта омборхона ва иккита кичик икки қаватли бинога зарар етказилгани кўрсатилган.