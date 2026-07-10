Мадонна, Шакира, BTS ва Жастин Бибер: ЖЧ–2026 финалидаги шоу иштирокчилари эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Жаҳон мусиқа юлдузлари 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати финал учрашувининг танаффусида ўтказиладиган кенг кўламли шоуда иштирок этади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Иштирокчилар орасида Мадонна, Шакира, BTS, Жастин Бибер, Coldplay ҳамда бошқа машҳур санъаткорлар бор.
Жаҳон юлдузлари билан бир қаторда саҳнага афробит йўналишининг машҳур вакили Burna Boy, венесуэлалик дирижёр Густаво Дудамель ҳамда Нью-Йоркнинг Стейтен-Айленд туманидаги PS22 хори ҳам чиқади. Бошланғич мактаб ўқувчиларидан иборат хор Coldplay гуруҳи билан биргаликда чиқиш қилади.
Coldplay гуруҳи етакчиси Крис Мартин тайёрлаган мусиқий дастур 19 июль куни Нью-Йорк яқинидаги стадионда бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати финали вақтида намойиш этилади. Шоу FIFA Global Citizen Education жамғармасини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилмоқда. Лойиҳа дунё бўйлаб болаларнинг таълим олиши ва футбол билан шуғулланиши имкониятларини кенгайтириш учун 100 миллион АҚШ доллари йиғишни кўзда тутади.
Энг эътиборга молик иштирокчилардан бири — Burna Boy бўлиб, у бу йилги жаҳон чемпионатининг расмий қўшиғи Dai Daiни Шакира билан ҳамкорликда ижро этган. Қўшиқда афробит ва Лотин Америкаси мусиқаси элементлари уйғунлаштирилган.
Таъкидлаш жоизки, футбол учрашувлари танаффусида бундай кенг кўламли шоулар камдан-кам ҳолларда ўтказилади. АҚШдаги Super Bowl мусобақасида танаффус шоуи анъанага айланган бўлса, футболда одатда концертлар ўйин бошланишидан олдин ташкил этилади.
Ёзнинг энг йирик футбол мусобақаси якунланишига бир ҳафтадан сал кўпроқ вақт қолди. Яқиндагина бўлиб ўтган ЖЧ–2026 очилиш маросими эндигина ўтгандек туюлади. Айни пайтда турнир ҳал қилувчи босқичга кирди: Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашга қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда.