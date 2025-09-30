19:10, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Мадагаскар президенти ҳукуматни тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорни эълон қилди
ASTANA. Kazinform — Мадагаскар президенти Андри Радзуэлина душанба куни ҳукуматни тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорини эълон қилди ва уч кун ичида янги бош вазирни тайинлашини айтди. Бу ҳақда Синьхуа хабар берди.
“Мен бош вазир ва ҳукумат аъзоларининг ваколатларини тугатишга қарор қилдим”, — деди у телевидение орқали қилган мурожаатида.
Антананариво ва бошқа йирик шаҳарларда бир неча кун давом этган норозилик намойишлари эълон қилинишига сабаб бўлди.
Бу норозиликларга электр энергиясининг тез-тез узилиши ва сув танқислиги сабаб бўлган.
Намойишларнинг айримларида тартибсизликлар ва талончиликлар кузатилган, уларнинг оқибатлари мамлакат иқтисодиётига катта зарар етказган.