    Мадагаскар президенти ҳукуматни тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорни эълон қилди

    ASTANA. Kazinform — Мадагаскар президенти Андри Радзуэлина душанба куни ҳукуматни тарқатиб юбориш тўғрисидаги қарорини эълон қилди ва уч кун ичида янги бош вазирни тайинлашини айтди. Бу ҳақда Синьхуа хабар берди.

    Мадагаскар, Африка
    Фото: pixabay.com

    “Мен бош вазир ва ҳукумат аъзоларининг ваколатларини тугатишга қарор қилдим”, — деди у телевидение орқали қилган мурожаатида.

    Антананариво ва бошқа йирик шаҳарларда бир неча кун давом этган норозилик намойишлари эълон қилинишига сабаб бўлди.

    Бу норозиликларга электр энергиясининг тез-тез узилиши ва сув танқислиги сабаб бўлган.

    Намойишларнинг айримларида тартибсизликлар ва талончиликлар кузатилган, уларнинг оқибатлари мамлакат иқтисодиётига катта зарар етказган.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
