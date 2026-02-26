Лувр музейининг янги директори маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Дунёга машҳур Лувр музейига янги директор тайинланди. Бу лавозимни Кристоф Лерибо эгаллайди, деб хабар беради Kazinformнинг Европа Иттифоқидаги ўз мухбири.
У илгари ушбу лавозимни эгаллаган Лоранс дес Карнинг ўрнини эгаллайди. Лоранс дес Кар бу лавозимни эгаллаган биринчи аёл эди. У бир қатор воқеалар, жумладан, машҳур ўғирлик ва бошқа тортишувлардан сўнг истеъфога чиқди.
Француз оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, Кристоф Лерибонинг тайинланиши - унинг профессионал фаолиятининг қонуний давомидир. У илгари Версаль саройи, Орсе музейи ва Пти-Пале музейида раҳбарлик лавозимларида ишлаган. Лерибо йирик маданий муассасаларни самарали бошқариши, реставрация лойиҳаларини амалга ошириши ва ташриф буюрувчилар сонини кўпайтириши билан машҳур.
Le Figaro нашри унинг беш йил ичида Пти-Паледан Орсе музейи, Версаль ва кейин Лувргача бўлган фаолиятини "намунали мартаба" деб таърифлади. Шунингдек, унинг замонавий қарашлари ва бошқарув маҳорати Франция президенти Эммануэль Макрон томонидан юқори баҳолангани таъкидланди.
Лувр (Musée du Louvre) Франциянинг миллий музейи ва Париж марказида жойлашган собиқ қироллик саройи ҳисобланади. Бугунги кунда у дунёдаги энг машҳур ва энг кўп ташриф буюриладиган музейлардан биридир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Франция президенти Эммануэль Макрон Лувр музейи директори Лоранс де Карнинг истеъфосини қабул қилгани маълум бўлди.