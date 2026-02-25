Луврдаги ўғирлик: Музей директори лавозимидан кетишга рухсат олди
ASTANA. Kazinform — Франция президенти Эммануэль Макрон Лувр музейи директори Лоранс де Карнинг истеъфосини қабул қилди. Бу ҳақда Елисей саройи хабар берди, деб хабар беради BBC.
Музей директори ўтган йил октябрь ойида содир бўлган машҳур талончиликдан кейин истеъфога чиқишга уринган эди.
Лувр раҳбари одатда Франция президенти томонидан мамлакат маданият вазирининг тавсияси билан тайинланади. Президент унинг истеъфосини қабул қилиш ёки рад этиш тўғрисида ҳам қарор қабул қилади.
Лоранс де Кар ўтган йил 21 октябрда, қароқчилар музейдан 90 миллион евролик заргарлик буюмларини ўғирлаганидан икки кун ўтгач, биринчи истеъфосини тақдим этди. Бироқ, музейни қайта тиклашга тайёргарлик кўриш жараёнида ариза рад этилди.
Франция президенти музей директорига йўллаган мактубида уни қатъиятли бўлишга ва "музейни қайта тиклашнинг режалаштирилган суръатини бузиши мумкин бўлган" қадамлардан қочишга чақирди.
Франция матбуоти Лоранс де Кар президент томонидан қўллаб-қувватланишини таъкидлади. Уни иккинчи марта истеъфога чиқишга нима ундагани ҳозирча номаълум.
Машҳур Лувр талончилиги музейдаги бинонинг ҳозирги ҳолати (декабрь ойида тадқиқот кутубхонаси сув остида қолган), ходимларнинг иш ташлашлари ва чипта фирибгарлиги каби бошқа муаммоларга эътибор қаратди.