KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Лозаннада грэпплинг, ММА ва панкратион бўйича ихтисослаштирилган офис очилди

    ASTANA. Kazinform - Халқаро Бирлашган Кураш Услублари Федерацияси (UWW) Швейцариянинг Лозанна шаҳридаги Maison du Sport International спорт мажмуасида учта йўналиш бўйича ихтисослаштирилган офисни расман очди, бу грэпплинг, ММА ва панкратион ривожланишидаги муҳим босқични белгилайди, деб хабар беради Kazinform UWWга таяниб.

    UWW открыла в Лозанне спеццентр
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    Янги офис UWW доирасида грэпплинг, ММА ва панкратионни янада ривожлантириш ва бошқариш учун операцион марказ бўлиб хизмат қилади.

    Очилиш маросимида UWW президенти Ненад Лалович, UWW уюшган услублар қўмитаси президенти ва UWW вице-президенти Родика Якси, UWW грэпплинг, MMA ва панкратион қўмитаси вице-президенти Адриан Бакош ҳамда қўмита аъзоси Гаджи Гаджиев иштирок этди.

    Лозаннада грэпплинг, MMA және панкратион бойынша мамандандырылған кеңсе ашылды
    Фото: UWW

    Михал Бухель янги офис раҳбари этиб тайинланди. 21 февралда Бокуда Бутунжаҳон Кураш ташкилотининг (UWW) грэпплинг бўйича раҳбари лавозимига киришган Тўлеген Қумаров ҳам учрашувда иштирок этади. UWW грэпплинг, ММА ва панкратион қўмитаси таркибида у бутун дунё бўйлаб грэпплингнинг стратегик ривожланиши учун ҳам масъул бўлади.

    UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    Яқин кунларда ушбу соҳаларни ривожлантиришга қаратилган асосий лойиҳаларни амалга оширишни бошлаш учун ишчи гуруҳ тузилади.

    Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

    UWW қўмитаси томонидан қўйилган асосий мақсадлар грэпплинг, ММА ва панкратионни тизимли равишда ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва кенгайтириш, миллий федерацияларни қўллаб-қувватлаш ва бутун дунё бўйлаб спортчилар учун янги имкониятлар очишдир.

    UWW открыла в Лозанне специализированный офис по грэпплингу, ММА и панкратиону
    Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

     

    ММА Халқаро ташкилотлар Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф