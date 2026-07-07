Лозаннада грэпплинг, ММА ва панкратион бўйича ихтисослаштирилган офис очилди
ASTANA. Kazinform - Халқаро Бирлашган Кураш Услублари Федерацияси (UWW) Швейцариянинг Лозанна шаҳридаги Maison du Sport International спорт мажмуасида учта йўналиш бўйича ихтисослаштирилган офисни расман очди, бу грэпплинг, ММА ва панкратион ривожланишидаги муҳим босқични белгилайди, деб хабар беради Kazinform UWWга таяниб.
Янги офис UWW доирасида грэпплинг, ММА ва панкратионни янада ривожлантириш ва бошқариш учун операцион марказ бўлиб хизмат қилади.
Очилиш маросимида UWW президенти Ненад Лалович, UWW уюшган услублар қўмитаси президенти ва UWW вице-президенти Родика Якси, UWW грэпплинг, MMA ва панкратион қўмитаси вице-президенти Адриан Бакош ҳамда қўмита аъзоси Гаджи Гаджиев иштирок этди.
Михал Бухель янги офис раҳбари этиб тайинланди. 21 февралда Бокуда Бутунжаҳон Кураш ташкилотининг (UWW) грэпплинг бўйича раҳбари лавозимига киришган Тўлеген Қумаров ҳам учрашувда иштирок этади. UWW грэпплинг, ММА ва панкратион қўмитаси таркибида у бутун дунё бўйлаб грэпплингнинг стратегик ривожланиши учун ҳам масъул бўлади.
Яқин кунларда ушбу соҳаларни ривожлантиришга қаратилган асосий лойиҳаларни амалга оширишни бошлаш учун ишчи гуруҳ тузилади.
UWW қўмитаси томонидан қўйилган асосий мақсадлар грэпплинг, ММА ва панкратионни тизимли равишда ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва кенгайтириш, миллий федерацияларни қўллаб-қувватлаш ва бутун дунё бўйлаб спортчилар учун янги имкониятлар очишдир.