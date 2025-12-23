Лос-Анжелесда «Уйда ёлғиз» фильмидаги печеньедан ясалган уй рекорд ўрнатди
ASTANA. Kazinform — "Уйда ёлғиз" фильмининг 35 йиллиги шарафига Лос-Анжелесда фильмдаги Кевиннинг уйи бутунлай печеньедан ясалиб, глазурь билан безатилди. Бу ҳақда BILD хабар берди.
Уйнинг баландлиги саккиз метр ва узунлиги 18 метр. Печеньедан ясалган бу уй Гиннеснинг рекордлар китобига тарихдаги энг катта “gingerbread” уйи сифатида киритилган.
Disney+ компанияси вице-президенти Зак Жеромнинг сўзларига кўра, фильм бутун дунё бўйлаб оилалар учун байрамона кайфиятнинг ажралмас қисмидир.
Уйни қуришда қуйидаги материаллар ишлатилган: 2,59 тонна ун, 4200 дан ортиқ тухум, 4400 та печенье «ғиштлари», 800 та том қопламалари, 75 литрдан ортиқ ейиладиган ёпиштирувчи модда ва тахминан 9 кг қандолат мастикаси.
Фильм мухлислари печеньедан ясалган уйга ташриф буюриб, Prince St. Pizza компаниясининг «A Lovely Cheese Pizza» пиццасидан татиб кўришлари мумкин.