    20:36, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лос-Анжелесда «Уйда ёлғиз» фильмидаги печеньедан ясалган уй рекорд ўрнатди

    ASTANA. Kazinform — "Уйда ёлғиз" фильмининг 35 йиллиги шарафига Лос-Анжелесда фильмдаги Кевиннинг уйи бутунлай печеньедан ясалиб, глазурь билан безатилди. Бу ҳақда BILD хабар берди.

    «Үйде жалғыз» фильмі, бәліш, үй
    Фото: BILD

    Уйнинг баландлиги саккиз метр ва узунлиги 18 метр. Печеньедан ясалган бу уй Гиннеснинг рекордлар китобига тарихдаги энг катта “gingerbread” уйи сифатида киритилган. 

    Disney+ компанияси вице-президенти Зак Жеромнинг сўзларига кўра, фильм бутун дунё бўйлаб оилалар учун байрамона кайфиятнинг ажралмас қисмидир.

    Уйни қуришда қуйидаги материаллар ишлатилган: 2,59 тонна ун, 4200 дан ортиқ тухум, 4400 та печенье «ғиштлари», 800 та том қопламалари, 75 литрдан ортиқ ейиладиган ёпиштирувчи модда ва тахминан 9 кг қандолат мастикаси.

    Фильм мухлислари печеньедан ясалган уйга ташриф буюриб, Prince St. Pizza компаниясининг «A Lovely Cheese Pizza» пиццасидан татиб кўришлари мумкин.

    АҚШ Кино олами Рекорд Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
