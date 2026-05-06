Лондоннинг "Арсенал" клуби 20 йилдан сўнг Чемпионлар лигаси финалига чиқди
ASTANА. Кazinform – Лондоннинг "Арсенал" клуби 20 йиллик танаффусдан сўнг UEFА Чемпионлар лигаси финалига чиқди, деб хабар берди БелТА.
Ярим финалнинг иккинчи ўйинида мезбон жамоа Англия пойтахтида Мадриднинг "Атлетико Мадрид" клубини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Биринчи бўлимда бироз устунликка эга бўлган лондонликлар танаффусдан олдин имкониятни голга айлантиришга муваффақ бўлишди – жамоа сардори Букайо Сака аниқ зарба берди. Иккинчи бўлимда тез-тез ҳужумларга қарамай, меҳмонлар ҳисобни тенглаштира олишмади.
Ўтган ҳафта Мадридда бўлиб ўтган биринчи ўйин 1:1 ҳисобида якунланди. Икки жамоа пенальтилар сериясида гол алмашишди. "Арсенал" бу йилги Чемпионлар лигасида ҳали мағлуб бўлмаган ягона клуб. Улар 14 та ўйиннинг 11 тасида ғалаба қозонишди ва учтасида дуранг ўйнашди.
Бўлажак финал Лондон клуби тарихидаги иккинчи финал бўлади. Англия жамоаси 2006 йилда Парижда бўлиб ўтган финалда "Барселона"га 1:2 ҳисобида ютқазган эди.
Чоршанба, 6 май куни амалдаги чемпион "Пари Сен-Жермен" "Бавария" билан тўқнаш келади. Франция клуби бир ҳафта олдин Парижда бўлиб ўтган ўйинда Германия чемпионини 5:4 ҳисобида мағлуб этди.
Ушбу ўйинда "Бавария" ҳужумчиси Харри Кейн Чемпионлар лигасидаги ушбу мавсумдаги 13-голини урди. У гол уриш пойгасида фақат "Реал Мадрид" ҳужумчиси Килиан Мбаппедан кейин иккинчи ўринда туради — француз ҳужумчиси 15 марта гол урган.
Европанинг энг яхши клуб турнирининг 71-мавсумининг финал ўйини 30-май куни Будапештда бўлиб ўтади.