Лондонда 7 қаватли The Beatles музейи очилади
ASTANA. Kazinform – Лондон марказида Beatles гуруҳи шарафига янги интерактив музей очилади. Унинг ўзига хос жиҳати — гуруҳ 1969 йил 30 январь куни сўнгги марта концерт берган машҳур томга чиқиш имконияти мавжудлигидир, деб хабар беради AP.
Бу жой Savile Row кўчасидаги машҳур бинода жойлашган бўлиб, у ерда гуруҳ ўзининг Let It Be альбомини ёзиб олган ва охирги марта омма олдида чиқиш қилган.
Beatles томонидан асос солинган Apple Corps Ltd. топ гуруҳ мухлислари учун янги етти қаватли марказ яратилишини эълон қилди. Лойиҳа 1960 йилларнинг охирларида гуруҳнинг бош қароргоҳи жойлашган Savile Роw кўчасидаги тарихий бинода жойлашган бўлади.
Музейда интерактив экспонатлар, архивлар ва студия майдони бўлади.
Пол Маккартни яқинда Savile Rowга қайтиб келганини ва лойиҳанинг ривожланишидан ҳайратда қолганини айтди.
“Бу деворларда, айниқса, чордоқда ажойиб хотиралар сақланади. Жамоа жуда ажойиб режалар тузди”, - деди мусиқачи.
Ринго Старр янги марказни "уйга қайтиш" деб атади. Аниқ очилиш санаси ҳали эълон қилинмаган, бироқ лойиҳа 2027 йилда ишга туширилиши режалаштирилган.