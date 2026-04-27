Лондон марафонида учта спортчи битта мусобақада жаҳон рекордини янгилади
ASTANА. Кazinform – Лондон марафонида учта спортчи битта мусобақада сўнгги жаҳон рекордини янгилаб, тарихий ютуққа эришди, деб хабар беради BBC.
Пойга ғолиби кениялик Себастьян Саве бўлди. У марафон масофасини 1 соат 59 дақиқа 30 сонияда югуриб ўтди ва тарихда марафонни икки соатдан камроқ вақт ичида расман якунлаган биринчи шахс бўлди.
Марафон масофасида биринчи марта иштирок этган эфиопиялик Йомиф Кежелча иккинчи ўринни эгаллади - 1:59.41. Ярим марафонда жаҳон рекордчиси бўлган угандалик Жейкоб Киплимо 2:00.28 вақт билан марра чизиғини учинчи ўринда кесиб ўтди.
Учаласи ҳам 2023 йилги Чикаго марафонида кениялик Келвин Киптум томонидан ўрнатилган 2:00.35 жаҳон рекордини янгилади. Саве бу натижани бир дақиқадан кўпроққа яхшилади.
Ғолиб марра чизиғидан 10 километр олдин ҳал қилувчи ҳаракатни амалга оширди. Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, Саве мусобақанинг биринчи ярмидаёқ жаҳон рекордини янгилашга ҳаракат қилган эди ва уни 1:00.29 натижа билан янгилади. Масофанинг иккинчи қисмида у тезлигини янада оширди.
— Мен ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман. Бу кунни умр бўйи эслаб қоламан. Марра чизиғини кесиб ўтиб, вақтни кўрганимда жуда хурсанд бўлдим, —деди Саве BBCга берган интервьюсида.
Кениялик спортчининг ғалабаси кутилмаган бўлмади. У ўтган йили Лондон марафонида ва 2024 йилда Берлин марафонида ғолиб чиққан эди. Мусобақа арафасида у BBC Sportга янги жаҳон рекордини ўрнатиш вақт масаласи эканлигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, италиялик теннисчи Янник Синнер мастерс турнири тарихида рекорд ўрнатди.