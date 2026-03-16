Италиялик теннисчи Янник Синнер мастерс турнири тарихида рекорд ўрнатди
ASTANА. Кazinform — Италиялик теннисчи, дунёнинг 2-ракеткаси Янник Синнер Индиана-Уэллс (АҚШ) мастерс турнирида ғалаба қозонди.
Тўрт карра "Катта дубулға" чемпиони Янник Синнер финалда дунёда 11-ўринни эгаллаган россиялик Даниил Медведевни 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) ҳисобида мағлуб этди ва чемпионга айланди.
Шундай қилиб, у мастерс турнирлари тарихида ҳеч ким эриша олмаган баландликка эришди.
Opta Sport статистик порталининг маълумотларига кўра, 1990 йилдан бери Янник Синнер кетма-кет иккита мастерс турнирида бирорта ҳам сетда мағлуб бўлмасдан ғалаба қозонган биринчи теннисчи бўлди.
Италиялик теннисчи шунингдек, барча олтита мастерс турнирида ғалаба қозонган энг ёш теннисчига айланди. У бу натижага 24 ёшу 200 кунлигида эришди. Олдинги рекорд Буюк Британиялик Энди Маррейга (2016, Париж, 29 ёшу 169 кун) тегишли эди.
Индиана-Уэллсдан олдин Янник Синнер Майами (2024), Монреаль (2023), Цинциннати (2024), Шанхай (2024) ва Париж (2025) мастерс турнирларида ғолиб чиққан эди.
Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик бу йил Индиана-Уэллснинг учинчи босқичида кутилмаганда австралиялик Ринки Хидзикатадан мағлуб бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Денис Евсеев Испаниядаги турнирнинг саралаш босқичини муваффақиятли бошлади.