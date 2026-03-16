OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 16 Март 2026 | GMT +5

    Италиялик теннисчи Янник Синнер мастерс турнири тарихида рекорд ўрнатди

    ASTANА. Кazinform — Италиялик теннисчи, дунёнинг 2-ракеткаси Янник Синнер Индиана-Уэллс (АҚШ) мастерс турнирида ғалаба қозонди.

    Янник Синнер
    Фото: championat.com

    Тўрт карра "Катта дубулға" чемпиони Янник Синнер финалда дунёда 11-ўринни эгаллаган россиялик Даниил Медведевни 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) ҳисобида мағлуб этди ва чемпионга айланди.

    Шундай қилиб, у мастерс турнирлари тарихида ҳеч ким эриша олмаган баландликка эришди.

    Opta Sport статистик порталининг маълумотларига кўра, 1990 йилдан бери Янник Синнер кетма-кет иккита мастерс турнирида бирорта ҳам сетда мағлуб бўлмасдан ғалаба қозонган биринчи теннисчи бўлди.

    Италиялик теннисчи шунингдек, барча олтита мастерс турнирида ғалаба қозонган энг ёш теннисчига айланди. У бу натижага 24 ёшу 200 кунлигида эришди. Олдинги рекорд Буюк Британиялик Энди Маррейга (2016, Париж, 29 ёшу 169 кун) тегишли эди.

    Индиана-Уэллсдан олдин Янник Синнер Майами (2024), Монреаль (2023), Цинциннати (2024), Шанхай (2024) ва Париж (2025) мастерс турнирларида ғолиб чиққан эди.

    Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 10-ракеткаси Александр Бублик бу йил Индиана-Уэллснинг учинчи босқичида кутилмаганда австралиялик Ринки Хидзикатадан мағлуб бўлди.

    Эслатиб ўтамиз, Денис Евсеев Испаниядаги турнирнинг саралаш босқичини муваффақиятли бошлади.

    Теглар:
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!