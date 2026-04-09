Ливияда янги нефть кони топилди
ASTANA. Kazinform — Ливия миллий нефть корпорацияси мамлакатнинг жануби-ғарбий қисмидаги Гадамес ҳавзасида янги нефть ва газ кони топилганини маълум қилди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.
Компания маълумотларига кўра, қудуқ 8440 фут чуқурликка бурғуланган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, кунлик газ қазиб олиш тахминан 13 миллион куб футни, Уинат Ванин ва Уинат Каза қатламларидан конденсат қазиб олиш эса 327 миллион баррелни ташкил этади.
Гадамес ҳавзаси Ливия, Жазоир ва Тунис чегара ҳудудида, Триполидан тахминан 600-620 км узоқликда жойлашган. У бой углеводород захиралари туфайли Шимолий Африкадаги энг йирик нефть ва газ минтақаларидан бири ҳисобланади.
Нефть ва газ экспорти Ливиянинг асосий даромад манбаи бўлиб қолмоқда, аммо сўнгги йилларда можаролар ва сиёсий беқарорлик туфайли ишлаб чиқариш бир неча бор тўхтатилди.