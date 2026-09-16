LIVE: Қозоғистон Республикаси Қурултойи йиғилиши
ASTANA. Kazinform - Астанада Қозоғистон Республикаси Қурултойининг учинчи мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда депутатлар бир қатор қонун лойиҳаларини муҳокама қилади.
Депутатлар биринчи ўқишда ратификация қилишга оид иккита қонун лойиҳасини кўриб чиқадилар:
- 1994 йил 15 апрелдаги Жаҳон савдо ташкилотини таъсис этиш тўғрисидаги Марракеш битимига Қозоғистон Республикасининг қўшилиши тўғрисидаги Протоколга илова ҳисобланган хизматлар бўйича Қозоғистоннинг ўзига хос мажбуриятлари рўйхатига киритилган ўзгартишлар;
- Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги ҳарбий-техник ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битим.
Шунингдек, мажлис кун тартибидан Қурултой ҳузурида Жамоатчилик палатасини ташкил этиш масаласи ҳам ўрин олган.