KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    LIVE: Қозоғистон Республикаси Қурултойи йиғилиши

    ASTANA. Kazinform -  Астанада Қозоғистон Республикаси Қурултойининг учинчи мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда депутатлар бир қатор қонун лойиҳаларини муҳокама қилади.

    қурултой
    Фото: Kazinform

    Депутатлар биринчи ўқишда ратификация қилишга оид иккита қонун лойиҳасини кўриб чиқадилар:

    • 1994 йил 15 апрелдаги Жаҳон савдо ташкилотини таъсис этиш тўғрисидаги Марракеш битимига Қозоғистон Республикасининг қўшилиши тўғрисидаги Протоколга илова ҳисобланган хизматлар бўйича Қозоғистоннинг ўзига хос мажбуриятлари рўйхатига киритилган ўзгартишлар;
    • Қозоғистон ва Сербия ўртасидаги ҳарбий-техник ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битим.

    Шунингдек, мажлис кун тартибидан Қурултой ҳузурида Жамоатчилик палатасини ташкил этиш масаласи ҳам ўрин олган.

     

    Қурултой Сиёсат Қонун
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф