Литвада иккита темир йўл ҳалокати содир бўлди
ASTANА. Кazinform — Иккала ҳодисада ҳеч ким жабрланмаган, деб хабар беради БелТА.
Биринчи бахтсиз ҳодиса жума куни Кедайняй туманидаги Гуджюнай станциясида содир бўлган. Шағал юкланган учта платформа рельсдан чиқиб кетди.
Шанба куни Каунас туманида метанол ташийдиган локомотив ва бир нечта юк вагонлари рельсдан чиқиб кетди.
Ҳар иккала ҳодисада ҳам ҳеч ким жабрланмаган. Метанол (метил спирти) оқиб чиққани ҳақида хабар берилмаган. Каунас туманидаги бахтсиз ҳодиса қўшни линияларда ҳаракатланишнинг тўхтатилишига олиб келгани ва 20 дан ортиқ йўловчи поездларига таъсир қилгани айтилмоқда.
Бахтсиз ҳодисалар Адлия вазирлигининг Хавфсизлик бўйича тергов департаменти, «Летувос гележинкеляй» (Литва темир йўллари) давлат компанияси ва полиция бошқармаси томонидан текширилмоқда. Полиция техник носозликни кўриб чиқмоқда. Бошқарма маълумотларига кўра, ҳозирча ҳеч қандай жиноий фаолият белгилари аниқланмаган.
